شكرا لمتابعة خبر عن اول تعليق حوثي على منع قيادات المجلس الانتقالي من العودة الى عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيين يفتحون جبهة جديدة باتجاه مأرب ويشنون قصف هستري على مواقع الجيش محافظ شبوة : يعري الإمارات والمجلس الانتقالي .. نتحدى الامارات ان تثبت انها قدمت لنا طلقة رصاص واحدة (تفاصيل) مقاتلات التحالف تعزل مديرتي ساقين وحيدان في صعدة وتدمر شبكات الاتصالات .. وتصعيد سعودي مباغت على الحدود السعودية واليمنية رد عسكري أمريكي شديد اللهجة بشأن ايران والحوثيين

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