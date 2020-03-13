شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يلقنون ابو علي الحاكم درسا قاسيا جعله يبكي من شدة القهر..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي الم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يلقنون ابو علي الحاكم درسا قاسيا جعله يبكي من شدة القهر..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي الم

تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب لليوم الثاني على التوالي. وقال مصدر مطلع إن المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة من كتابة الخبر ، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. وأكد المراسل أن المواجهات تدور بشكل أعنف دون إحراز أي تقدم من قبل أي طرف، باستثناء ما حققته القوات الحكومية مساء الثلاثاء من تقدم طفي

وأوضح المراسل أن المواجهات تدور وسط غارات شنتها مقاتلات التحالف عصر اليوم استهدفت تجمعات وآليات لجماعة الحوثي في صرواح، وسط أنباء تتحدث عن إحراق آليتين جراء الغارات. جديد اب برس​ Advertisements مصادر أخرى تحدثت عن مقتل 19 من عناصر الحوثي وجرح نحو 31 وأسر 4 خلال المواجهات اليوم في صرواح دون التأكد من صحة الخبر.

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