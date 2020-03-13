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عدن - ياسمين التهامي - رجل يخنق زوجته حتى الموت بعد سماع حديث إباحي لها مع غريب

جديد اب برس​ Advertisements شخص على قتل زوجته بعد اكتشاف خيانته له عبر "الواتس اب"، ثم علقها بحبل على شكل مشنقه وأبلغ الأجهزة الأمنية بمصر بأنها انتحرت. واكتشف الرجل، الخيانة بعد ٥ سنوات من الزواج، إذ سمعها تتحدث مع شخص بحديث إباحي وشاهد لها فيديو جنسي على الواتس اب. وانهال عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم علقها بحبل في الغرفة وادعى أنها انتحرت . وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الجريمة بعد أن تبين أن الضحية مصابة بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء جسدها نتيجة التعدى عليها بالضرب. شخص على قتل زوجته بعد اكتشاف خيانته له عبر "الواتس اب"، ثم علقها بحبل على شكل مشنقه وأبلغ الأجهزة الأمنية بمصر بأنها انتحرت. واكتشف الرجل، الخيانة بعد ٥ سنوات من الزواج، إذ سمعها تتحدث مع شخص بحديث إباحي وشاهد لها فيديو جنسي على الواتس اب. وانهال عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم علقها بحبل في الغرفة وادعى أنها انتحرت . وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الجريمة بعد أن تبين أن الضحية مصابة بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء جسدها نتيجة التعدى عليها بالضرب.

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