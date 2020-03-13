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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020? شاهد.. فتاة تصفع شابًا مرتين وهو يستفزها بابتسامة جديد اب برس​ Advertisements مقطع فيديو، فتاة تصفع شابًا مرتين وهو يبتسم لها باستفزاز دون أن يُبدي ردة فعل عدوانية تجاهها. وأوضح الفيديو، نقاش حاد بين الطرفين إثر إغلاق الطريق بسيارته على سيارتها وعدم تمكّنها من العبور، وذلك وفقًا لما يبدو من الفيديو. وبعد تطور النقاش، قام الشاب بإغلاق سيارته ووقف أمام الفتاة فصفعته مرتين لكنه تبسّم لها. مقطع فيديو، فتاة تصفع شابًا مرتين وهو يبتسم لها باستفزاز دون أن يُبدي ردة فعل عدوانية تجاهها. وأوضح الفيديو، نقاش حاد بين الطرفين إثر إغلاق الطريق بسيارته على سيارتها وعدم تمكّنها من العبور، وذلك وفقًا لما يبدو من الفيديو. وبعد تطور النقاش، قام الشاب بإغلاق سيارته ووقف أمام الفتاة فصفعته مرتين لكنه تبسّم لها.

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