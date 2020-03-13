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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020? شاهد.. لجين عمران تظهر بإطلالة جديدة تغير مظهرها جديد اب برس​ Advertisements الإعلامية لجين عمران، بإطلالة جديدة لفتت أنظار متابعيها، بعدما نشرت صورة جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وأظهرت الصورة تواجد لجين عمران في إحدى الساحات في العاصمة الإيطالية روما وهي تجلس وتستند بيدها على المقعد. وعدلت لجين من تسريحة شعرها، مع ارتداءها لملابس حظيت بإعجاب متابعيها على "إنستغرام". الإعلامية لجين عمران، بإطلالة جديدة لفتت أنظار متابعيها، بعدما نشرت صورة جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وأظهرت الصورة تواجد لجين عمران في إحدى الساحات في العاصمة الإيطالية روما وهي تجلس وتستند بيدها على المقعد. وعدلت لجين من تسريحة شعرها، مع ارتداءها لملابس حظيت بإعجاب متابعيها على "إنستغرام".

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