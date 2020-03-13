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عدن - ياسمين التهامي - كاميرات المراقبة تفضح وافد حاول اغتصاب سيدة في جمعية تعاونية

جديد اب برس​ Advertisements كاميرا مراقبة محاولة اغتصاب سيدة مصرية على يد وافد آسيوي في جمعية تعاونية بالكويت. وتفصيلا، تلقت الجهات الأمنية بلاغا من سيدة مصرية تتهم فيه مقيم أسيوي بتعمد هتك عرضها واغتصابها في جمعية تعاونية. وباشرت الأجهزة الأمنية الكويتية البلاغ حتي تمكنت من ضبط الوافد الآسيوي بعد البحث والتحري، حيث وجهت تهمة هتك العرض للوافد بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثقت تعمده لمس جزء حساس من جسدها بشكل غير مبرر. وتبين من التحقيقات أن الوافد الذي يعمل في المكان بالاقتراب منها ولمس جزء حساس من جسدها، واتضح أن الوافدة رفضت إخطار زوجها بما حدث حتى تبلغ أجهزة الأمن ولا يقوم زوجها بارتكاب جريمة بحق الوافد. كاميرا مراقبة محاولة اغتصاب سيدة مصرية على يد وافد آسيوي في جمعية تعاونية بالكويت. وتفصيلا، تلقت الجهات الأمنية بلاغا من سيدة مصرية تتهم فيه مقيم أسيوي بتعمد هتك عرضها واغتصابها في جمعية تعاونية. وباشرت الأجهزة الأمنية الكويتية البلاغ حتي تمكنت من ضبط الوافد الآسيوي بعد البحث والتحري، حيث وجهت تهمة هتك العرض للوافد بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثقت تعمده لمس جزء حساس من جسدها بشكل غير مبرر. وتبين من التحقيقات أن الوافد الذي يعمل في المكان بالاقتراب منها ولمس جزء حساس من جسدها، واتضح أن الوافدة رفضت إخطار زوجها بما حدث حتى تبلغ أجهزة الأمن ولا يقوم زوجها بارتكاب جريمة بحق الوافد.

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