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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. الأمطار الغزيرة تُعيد النيل إلى جوار الهرم

جديد اب برس​ Advertisements زامن مع اجتياح منخفض التنين لمصر وعددًا من الدول العربية، شهدت شوارع القاهرة وبعض المحافظات المصرية تجمعات للمياه بشكل كبير إثر هطول الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر. ووثّقت مقاطع فيديو وصور، تجمعات المياه الغزيرة وارتفاع منسوبها في بعض الأحياء، وبالتالي تعطُّل الحركة المرورية، فيما واجه الشعب المصري، الموقف بالسخرية. تضمن الصور التي سخر منها المصريين، صورة تجمع بين الهرم الأكبر وتجمُّع مياه كبير، ليُعلق البعض بأن "النيل أصبح عند الهرم مثلما كان في عصر الفراعنة". وتأتي هذه السخرية بالتزامن مع أزمة مصر مع إثيوبيا التي تواصل بنائها لسد النهضة، وسط مخاوف مصرية من إنخفاض منسوب المياه بشكل كبير. يشار إلى أن الأمطار الغزارة تواصل هطولها حتى الآن في أكثر من منطقة بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى. زامن مع اجتياح منخفض التنين لمصر وعددًا من الدول العربية، شهدت شوارع القاهرة وبعض المحافظات المصرية تجمعات للمياه بشكل كبير إثر هطول الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر. ووثّقت مقاطع فيديو وصور، تجمعات المياه الغزيرة وارتفاع منسوبها في بعض الأحياء، وبالتالي تعطُّل الحركة المرورية، فيما واجه الشعب المصري، الموقف بالسخرية. تضمن الصور التي سخر منها المصريين، صورة تجمع بين الهرم الأكبر وتجمُّع مياه كبير، ليُعلق البعض بأن "النيل أصبح عند الهرم مثلما كان في عصر الفراعنة". وتأتي هذه السخرية بالتزامن مع أزمة مصر مع إثيوبيا التي تواصل بنائها لسد النهضة، وسط مخاوف مصرية من إنخفاض منسوب المياه بشكل كبير. يشار إلى أن الأمطار الغزارة تواصل هطولها حتى الآن في أكثر من منطقة بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى.

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