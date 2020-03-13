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عدن - ياسمين التهامي - النيابة تصدر قرارا عاجلا بشأن واقعة " التنمر على صيني " في مصر

جديد اب برس​ Advertisements ت " صدى " للحديث عن الموقف المؤلم الذي تعرض له طالب صيني في مصر، بعدما قام سائق إنزاله من التاكسي خشية تعرضه لكورونا. ومن جهته، أصدر النائب العام، قرارا عاجلا بشأن واقعة التنمر على صيني بالطريق الدائري في مصر، حيث يقضي القرار بحبس اثنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالقيام بعمل من شأنه التمييز بين الأفراد بسبب الأصل وتكدير السلم العام. وجاء القرار بسبب إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وكذا نشر معلومات خاصة بالغير بالكذب بدون رضائه، علاوة على تَعَمُّدِ تعطيل حركة المرور. يذكر أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رَصَدت، عصر يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020، انتشار مقطع مُصوَّر بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لأجنبي يستقل سيارة بالطريق الدائري حال تعرضه للسخرية من سائق السيارة استقلاله ومُصوِّر المقطع بادعاء إصابته بفيروس « ت " صدى " للحديث عن الموقف المؤلم الذي تعرض له طالب صيني في مصر، بعدما قام سائق إنزاله من التاكسي خشية تعرضه لكورونا. ومن جهته، أصدر النائب العام، قرارا عاجلا بشأن واقعة التنمر على صيني بالطريق الدائري في مصر، حيث يقضي القرار بحبس اثنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالقيام بعمل من شأنه التمييز بين الأفراد بسبب الأصل وتكدير السلم العام. وجاء القرار بسبب إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وكذا نشر معلومات خاصة بالغير بالكذب بدون رضائه، علاوة على تَعَمُّدِ تعطيل حركة المرور. يذكر أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رَصَدت، عصر يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020، انتشار مقطع مُصوَّر بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لأجنبي يستقل سيارة بالطريق الدائري حال تعرضه للسخرية من سائق السيارة استقلاله ومُصوِّر المقطع بادعاء إصابته بفيروس « كورونا »؛ الأمر الذي دعا سائق السيارة لإخراجه منها لِيتَرَجَّل مُعرِّضَاً حياته للخطر بذلك، بينما نَشَر مُصوِّر الواقعة المقطعَ تباعاً. وكانت تحريات الشرطة حددت هَوِيَّة السائق والمُصَوِّر مساء ذات اليوم، كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهما وإحضارهما؛ فجَرَى ضَبْطُهما، مساء اليوم التالي، وضَبْطُ السيارة التي كان يستقلها الأجنبي.

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