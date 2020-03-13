الشعوب تواجه " كورونا " بالثوم

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عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس​ Advertisements ع سعر الثوم خلال الأيام الماضية في تونس بعد أن لجأ له المستهلكين أملا في أن يمنح من يتناوله مناعة ضد ع سعر الثوم خلال الأيام الماضية في تونس بعد أن لجأ له المستهلكين أملا في أن يمنح من يتناوله مناعة ضد فيروس كورونا المستجد . وتراوح سعر الثوم الأربعاء بين 20 و25 دينارا للكيلوغرام (7 دولارات إلى 9)، في بلد يقارب متوسط الدخل الشهري فيه 600 دينار (213 دولارا). ويستخدم الثوم عادة لتقوية المناعة أو تخفيف آثار الانفلونزا، وهو مرض تشبه أعراضه تلك العائدة لفيروس كورونا المستجد الذي رفعته منظمة الصحة العالمية إلى وباء عالمي. ونشرت منظمة الصحة العالمية نفيا لهذه المعلومات عبر صفحتها المخصصة للعلاجات الزائفة. وقالت المنظمة إن "الثوم طعام سليم قد تكون له بعض المزايا المرتبطة بمكافحة الجراثيم. مع ذلك، لا شيء يثبت في إطار الوباء الحالي أن يكون لتناول الثوم دور في حماية الناس من فيروس كورونا المستجد".

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