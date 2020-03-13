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عدن - ياسمين التهامي - خبر مفجع...قاطعة العضو الذكري لزوجها: حذرته ولم يتعظ تفاصيل مثيرة

جديد اب برس​ Advertisements فت الزوجة المصري التي أقدمت على بتر عضو زوجها الذكري، أنها كانت تشك فى سلوكه لعودته متأخرا يوميا ومشاهدتها لأكثر من محادثة على تليفونه الخاص ومواجهته بها ووعدها بالتزامه وأنه لم يكرر هذه الأفعال مرة أخرى. وأضافت انها بعد فترة اكتشفت أنه على علاقة بإحدى السيدات ولم ينفذ ما قاله لها مما أثار غضبها فقررت الانتقام منه ولكن بعد التأكد من هاتفه المحمول. وتابعت : فقررت أن تقوم بتخديره حتى يتسنى لها فتح هاتفه والتأكد من المحادثات وبينهما فقامت بوضع أقراص مخدرة له وبعد ما تأكدت من نومه قامت بفتح هاتفه وشاهدت محادثات بينهما وأنه بوعد إحدى السيدات بالزواج فقررت الانتقام واحضرت سكين حاد من المطبخ وقطعت عضوه الذكرى حتى تنتقم منه ولا يستطيع أن يعارض امرأة اخرى طوال حياته وتركته ينزف. وكانت " صدى " قد كشفت عن إقدام زوجة مصرية على بتر العضو الذكري لزوجها انتقامًا منه بسبب تعدد علاقاته النسائية. فت الزوجة المصري التي أقدمت على بتر عضو زوجها الذكري، أنها كانت تشك فى سلوكه لعودته متأخرا يوميا ومشاهدتها لأكثر من محادثة على تليفونه الخاص ومواجهته بها ووعدها بالتزامه وأنه لم يكرر هذه الأفعال مرة أخرى. وأضافت انها بعد فترة اكتشفت أنه على علاقة بإحدى السيدات ولم ينفذ ما قاله لها مما أثار غضبها فقررت الانتقام منه ولكن بعد التأكد من هاتفه المحمول. وتابعت : فقررت أن تقوم بتخديره حتى يتسنى لها فتح هاتفه والتأكد من المحادثات وبينهما فقامت بوضع أقراص مخدرة له وبعد ما تأكدت من نومه قامت بفتح هاتفه وشاهدت محادثات بينهما وأنه بوعد إحدى السيدات بالزواج فقررت الانتقام واحضرت سكين حاد من المطبخ وقطعت عضوه الذكرى حتى تنتقم منه ولا يستطيع أن يعارض امرأة اخرى طوال حياته وتركته ينزف. وكانت " صدى " قد كشفت عن إقدام زوجة مصرية على بتر العضو الذكري لزوجها انتقامًا منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.

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