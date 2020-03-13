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عدن - ياسمين التهامي - فتاة تهرب مع عشيقها لتتعرض للاغتصاب من 3 شباب

جديد اب برس​ Advertisements طت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بعلاقة محرمة مع شاب في محافظة الجيزة المصرية، لتهرب من منزل أسرته معه، ليمارسا الرذيلة. وفوجئت الفتاة وعشيقها أثناء سيرهما في حديقة وسط الشارع بـ3 أشخاص، أخرجوا أسلحة بيضاء، من طيات ملابسهم، وأجبروها على السير معهم، واغتصبوها فى أحد الاماكن، حتى ابلغ صديقها الشرطة عنهم، وألقى القبض عليهم. وأقدم المتهمون على تناوب اغتصاب الفتاة الضحية تحت تهديد السلاح بعد اختطافها من يد عشيقها، وتركوها في حديقة وفروا هاربين؛ ليتم إلقاء القبض عليهم فيما بعض وجاري التحقيق معهم طت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بعلاقة محرمة مع شاب في محافظة الجيزة المصرية، لتهرب من منزل أسرته معه، ليمارسا الرذيلة. وفوجئت الفتاة وعشيقها أثناء سيرهما في حديقة وسط الشارع بـ3 أشخاص، أخرجوا أسلحة بيضاء، من طيات ملابسهم، وأجبروها على السير معهم، واغتصبوها فى أحد الاماكن، حتى ابلغ صديقها الشرطة عنهم، وألقى القبض عليهم. وأقدم المتهمون على تناوب اغتصاب الفتاة الضحية تحت تهديد السلاح بعد اختطافها من يد عشيقها، وتركوها في حديقة وفروا هاربين؛ ليتم إلقاء القبض عليهم فيما بعض وجاري التحقيق معهم

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