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مذيعة الأطفال عزة زعرور بالفستان الأبيض

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020?

مذيعة الأطفال عزة زعرور بالفستان الأبيض

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

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ت مذيعة الأطفال عزة زعرور بهدايا ورسايل عرسها اغلبها من الاطفال مشاهديها واهاليهم ووصفت كيف كان شعورهم تجاهها بكل الحب وتمنياتهم لها بلهنا والسعاده
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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