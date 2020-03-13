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وصفوها بلصاروخ الناري

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020?

وصفوها بلصاروخ الناري

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

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نة بيوتي تشعل إنستجرام بالأحمر الناري
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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