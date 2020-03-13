شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تضرب 6 محافظات والدفاع المدني يحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس​ Advertisements عة18 رجب Generic placeholder image الموقع تحت الصيانة والتطوير. نعتذر عن الأخطاء التي قد تواجه زوارنا الكرام في هذه الفترة الانتقالية. الرئيسية الأخبار الأمطار تضرب 6 محافظات بمكة.. والدفاع المدني يحذر Time منذ ساعتين Views 2573 Comment 4 الأمطار تضرب 6 محافظات بمكة.. والدفاع المدني يحذر speakol ازالة مفتاح مكسور من قفل دون الحاجة إلى صانع الأقفال؟ هذه الحيلة قد تنازالة مفتاح مكسور من قفل دون الحاجة إلى صانع الأقفال؟ هذه الحيلة قد تن speakolhwawhaya.com بيع إناء بأكثر من 4 ملايين يوروبيع إناء بأكثر من 4 ملايين يورو بالفيديو.. «الخضيري» : سيتم احتواء فيروس كورونا خلال شهرًابالفيديو.. «الخضيري» : سيتم احتواء فيروس كورونا خلال شهرًا الجمارك تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكةالجمارك تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة مكة المكرمة (صدى): حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب العاصمة المقدسة وجدة والطائف وخليص والكامل ورابغ غداً الجمعة. ‎وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات. ‎وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار. عة18 رجب Generic placeholder image الموقع تحت الصيانة والتطوير. نعتذر عن الأخطاء التي قد تواجه زوارنا الكرام في هذه الفترة الانتقالية. الرئيسية الأخبار الأمطار تضرب 6 محافظات بمكة.. والدفاع المدني يحذر Time منذ ساعتين Views 2573 Comment 4 الأمطار تضرب 6 محافظات بمكة.. والدفاع المدني يحذر speakol ازالة مفتاح مكسور من قفل دون الحاجة إلى صانع الأقفال؟ هذه الحيلة قد تنازالة مفتاح مكسور من قفل دون الحاجة إلى صانع الأقفال؟ هذه الحيلة قد تن speakolhwawhaya.com بيع إناء بأكثر من 4 ملايين يوروبيع إناء بأكثر من 4 ملايين يورو بالفيديو.. «الخضيري» : سيتم احتواء فيروس كورونا خلال شهرًابالفيديو.. «الخضيري» : سيتم احتواء فيروس كورونا خلال شهرًا الجمارك تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكةالجمارك تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة مكة المكرمة (صدى): حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب العاصمة المقدسة وجدة والطائف وخليص والكامل ورابغ غداً الجمعة. ‎وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات. ‎وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.

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