شكرا لقرائتكم خبر عن كسر الإشارة يهدد حياة سكان النظيم في الرياض وسط مطالبات بحلول عاجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسر الإشارة يهدد حياة سكان النظيم في الرياض وسط مطالبات بحلول عاجلة

جديد اب برس​ Advertisements طريق خريص باتجاه حي النظيم بالرياض حوادث شبه يومية بسبب السرعة وقطع الإشارة والتفحيط وسط مطالبات بحلول عاجلة. وبات تجاوز الإشارة الحمراء على امتداد طريق خريص باتجاه حي النظيم منظرا معتادا يشاهده سالكي الطريق في جميع الأوقات. وطالب الكثير من سكان الحي الجهات المعنية بمعاقبة المخالفين للأنظمة حفاظا على حياتهم، كما ناشدوا المسؤولين بحلول عاجلة لهذه الجريمة. طريق خريص باتجاه حي النظيم بالرياض حوادث شبه يومية بسبب السرعة وقطع الإشارة والتفحيط وسط مطالبات بحلول عاجلة. وبات تجاوز الإشارة الحمراء على امتداد طريق خريص باتجاه حي النظيم منظرا معتادا يشاهده سالكي الطريق في جميع الأوقات. وطالب الكثير من سكان الحي الجهات المعنية بمعاقبة المخالفين للأنظمة حفاظا على حياتهم، كما ناشدوا المسؤولين بحلول عاجلة لهذه الجريمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كسر الإشارة يهدد حياة سكان النظيم في الرياض وسط مطالبات بحلول عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.