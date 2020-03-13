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كسر الإشارة يهدد حياة سكان النظيم في الرياض وسط مطالبات بحلول عاجلة

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عدن - ياسمين التهامي - كسر الإشارة يهدد حياة سكان النظيم في الرياض وسط مطالبات بحلول عاجلة

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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طريق خريص باتجاه حي النظيم بالرياض حوادث شبه يومية بسبب السرعة وقطع الإشارة والتفحيط وسط مطالبات بحلول عاجلة. وبات تجاوز الإشارة الحمراء على امتداد طريق خريص باتجاه حي النظيم منظرا معتادا يشاهده سالكي الطريق في جميع الأوقات. وطالب الكثير من سكان الحي الجهات المعنية بمعاقبة المخالفين للأنظمة حفاظا على حياتهم، كما ناشدوا المسؤولين بحلول عاجلة لهذه الجريمة.
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