شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل للبيت الأبيض الأمريكي حول إصابة الرئيس ‘‘ترامب’’ بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت إدارة البيت الأبيض، أنه لا حاجة لخضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفحص كورونا بعد لقائه مساعد الرئيس البرازيلي المصاب. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements جاء ذلك بعد أن قالت الرئاسة البرازيلية، أن وزير الاتصالات البرازيلي ماركوس بونتيس مصاب بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه اجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

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