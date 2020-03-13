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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : مسلحي القبائل يحاصرون 4 كتائب للجيش الوطني في خط صافر ويقطعون الخط الدولي ويتقدمون صوب مدينة مأرب وطيران التحالف يتدخل لإنقاذ الموقف

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