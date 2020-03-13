شكرا لمتابعة خبر عن الصين تقرع طبول الحرب وتتوعد بسحق الجيش الامريكي وتاديب الامريكان بطريقة قاسية لا ترحم...وتصدر البيان رقم"1 ".. (فيديو+ نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الصين تقرع طبول الحرب وتتوعد بسحق الجيش الامريكي وتاديب الامريكان بطريقة قاسية لا ترحم...وتصدر البيان رقم"1 ".. (فيديو+ نص البيان)

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي قد يكون جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية التي كانت الأكثر تضرراً بسبب تفشي هذا الفيروس الخطير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تغريدة بالإنجليزية على حسابه بموقع “تويتر” اطلع عليها “الميدان اليمني” متسائلاً “متى ظهر المرض في الولايات المتحدة.. كم عدد الناس الذين أصيبوا به وما هي أسماء المستشفيات.. ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد.. ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين!.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو)

عاجل : مسلحي القبائل يحاصرون 4 كتائب للجيش الوطني في خط صافر ويقطعون الخط الدولي ويتقدمون صوب مدينة مأرب وطيران التحالف يتدخل لإنقاذ الموقف

في تصعيد غير مسبوق: دولة عربية جديدة تفاجأ "الإمارات" بسحب سفيرها في " أبو ظبي " وافراغ سفارتها في الاخيرة.. تفاصيل

محادثة خطيرة جدا بين الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف أرعبت ولي العهد محمد بن سلمان وجعلته يرتجف من الخوف فأمر باعتقالهما فورا

في غاية الخطورة.. قناة “المسيرة” تقطع برامجها وتبث قبل قليل هذا الخبر العاجل والصادم للشرعية والتحالف!.. وطائرات التحالف تعجز عن فعل اي شيء

ليست مصر ولا السعودية ولا اي دولة خليجية..دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم ..“قادرة على تدمير مدينة بأكملها” في ثوان معدودة ( تعرف على الدولة )

طبول الحرب تدق.. العالم أجمع يتأهب للمواجهة وحشد غير مسبوق عقب الإعلان رسميا عن وقوف أمريكا وراء فيروس “كورونا”

رسميا..السعودية تباغت دول مجلس التعاون وتثير الرعب والهلع في نفوس الجميع وتكشف عن خطر ساحق اكثر تدميرا من فيروس كورونا القاتل

الصين تقرع طبول الحرب وتتوعد بسحق الجيش الامريكي وتاديب الامريكان بطريقة قاسية لا ترحم...وتصدر البيان رقم"1 ".. (فيديو+ نص البيان)

بعد ساعات من الزفاف: مصير مروع لـ‘‘عروس’’ في غرفة الفندق.. وحينما حضرت فرق الإسعاف كانت الصدمة.. شاهد

نبتة رخيصة الثمن لكن فوائدها أغلى من الذهب.. تحميك من السرطان وضغط الدم والزهايمر والخرف (تناولها يوميًا)

رغد ابنة ‘‘صدام حسين’’ تباغت الجميع وتنشر فيديو صاعق عن فيروس ‘‘كورونا’’ القاتل ..شاهد بالفيديو ماذا قال صدام حسين عن هذا الفيروس المخيف (فيديو)

منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال !

Advertisements

اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك

لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً.. صور صادمة

عاجل وحصري.. خبر كارثي صعق الرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية..والرئيس هادي يجن جنونه ويصف هذا المسؤول الكبير بالخائن الاكبر ( صورة واسم الخائن )

منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف)

وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب )

شاهد.. المنتج اليمني الاغلى من الذهب.. يتهافتون عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية.. (تعرف عليه)

ردة فعل الملك كانت مرعبة ومزلزلة..شاهد بالفيديو كيف جن جنون الملك بعد ان شاهد زوجته تمارس الخيانة الزوجية فانتقم منها شر انتقام ( فيديو مخيف )

الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1)

عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب

وطالب المتحدث واشنطن بالتحلي “بالشفافية وإعلان بياناتها” وأضاف “أمريكا مدينة لنا بتفسير”.





الجيش الأمريكي أدخل كورونا إلى الصين

بدورها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن محاولات بعض الساسة الأمريكيين إلقاء اللوم على الصين في انتشار فيروس كورونا المستجد أمر غير أخلاقي وغير مسؤول ولن يساعد في تطويق الوباء والسيطرة عليه في الولايات المتحدة.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين اتهم الصين أمس بالتستر على تفشي فيروس كورونا المستجد زاعماً أن “ذلك ربما كلف العالم شهرين للاستعداد”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ قوله في مؤتمر صحفي إننا ندعو المسؤول الأمريكي إلى احترام الحقائق والتفاهم المشترك للمجتمع الدولي.. حيث أن كل دقيقة تضيع على التشويه والشكوى كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل على جهود تعزيز الاستجابة المحلية وكذلك التعاون الدولي إزاء المرض”.

وقال قنغ إن المسؤول الأمريكي اتهم الصين بالتستر على المرض لكن العالم يعرف بشكل أفضل أن الصين نشرت معلومات بطريقة منفتحة وشفافة” موضحاً أن بكين حددت العامل الممرض في غضون فترة زمنية قياسية قصيرة وشاركت التسلسل الجيني للفيروس مع منظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة منذ وقت ليس ببعيد كما استضافت بعثة منظمة الصحة العالمية التي تضم خبراء أمريكيين لمدة تسعة أيام والتي أثنت على شفافية الصين.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت في وقت سابق من اليوم انتهاء ذروة انتشار فيروس كورونا في الصين مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، فيما تم تسجيل إصابات ووفيات جديدة في عدد من دول العالم.

وأعلن الإقليم تخفيف المزيد من قيود السفر، كما سيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

الجيش الأمريكي أدخل كورونا إلى الصين

وأفاد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ، بأن “الصين تجاوزت بشكل عام ذروة الوباء”، لافتا إلى أن “الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر”.

وذكرت اللجنة أن ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة أمس الأربعاء، وخارج ووهان سجل بر الصين الرئيسي 7 حالات جديدة منها 6 حالات قادمة من الخارج.

وحتى نهاية الأربعاء، بلغت حصيلة الوفيات في بر الصين الرئيسي 3169 حالة بزيادة 11 حالة عن الثلاثاء.

الفيروس الذي انطلق من الصين في 30 يناير الماضي أصاب أكثر من 118 ألف حالة في 114 دولة حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 4291 شخصًا، ليتم منع الفعاليات العامة والأنشطة الرياضية في عدد من دول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن تفشي فيروس كورونا يمكن وصفه بأنه وباءً عالميًا.