شكرا لمتابعة خبر عن بعد ساعات من الزفاف: مصير مروع لـ‘‘عروس’’ في غرفة الفندق.. وحينما حضرت فرق الإسعاف كانت الصدمة.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ساعات من الزفاف: مصير مروع لـ‘‘عروس’’ في غرفة الفندق.. وحينما حضرت فرق الإسعاف كانت الصدمة.. شاهد

ضت عروس حفل زفافها مع شريكها وأصدقائها في سعادة، مقبلة على حياتها الجديدة بكل سرور، ولكن الأمور انقلبت في غضون ساعات وتحولت الفرحة إلى حزن وقلق، بساور العريس حول مصير عروسته التي غابت عن الوعي.. هل ستعيش وتكمل معه الحياة الجديدة أم سيمضي وحده وتنتقل هي إلى العالم الآخر.

كل هذه الأفكار دارت في عقل العريس الذي فوجئ بسقوط زوجته من شرفة الغرفة بأحد الفنادق سقطت من ارتفاع 25 قدمًا بعد ساعات من حفل زفافها، بحسب ماآ نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ويُعتقد أن العروس كانت تدخن وهي واقفة في نافذة مفتوحة، وفقدت توازنها، وهبطت على السطح ، وانزلقت إلى السقف ثم سقطت على الأرض.

وما إن شاهد الزوج هذا المشهد الذي دار في ثواني معدودة قام على الفور بدق جرس الخطر، وحضرت وحدتينآ للإطفاء والإنقاذ وموظفي الإسعاف، تم نقل المرأة إلى مستشفى ليمريك الجامعي بسبب إصابات الحوض وعدد من الأضلاع المكسورة، لتغيب العروس عن الوعي.