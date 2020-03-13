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صنعاء - ياسمين الخيامي - في تصعيد غير مسبوق: دولة عربية جديدة تفاجأ "الإمارات" بسحب سفيرها في " أبو ظبي " وافراغ سفارتها في الاخيرة.. تفاصيل

أفاد إعلام مغربي، الأربعاء، بأن الرباط سحــبت سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغــور المنصب. ولم تصدر الرباط أي إعلان رسمي بهذا الخصوص.

وقالت مواقع محلية، بينها “مغرب أنتلجنس” و”الزنقة 20″، إن “أزمــة دبلوماسية غير مسبوقة انــدلعت بين المغرب والإمارات؛ حيث سحــب المغرب سفيره في أبوظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، الذي ظل في منصبه لأكثر من 9 سنوات، كما تم استــدعاء القنصليْن المغربيين في دبي وأبوظبي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد.. ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين!.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو) عاجل : مسلحي القبائل يحاصرون 4 كتائب للجيش الوطني في خط صافر ويقطعون الخط الدولي ويتقدمون صوب مدينة مأرب وطيران التحالف يتدخل لإنقاذ الموقف في تصعيد غير مسبوق: دولة عربية جديدة تفاجأ "الإمارات" بسحب سفيرها في " أبو ظبي " وافراغ سفارتها في الاخيرة.. تفاصيل محادثة خطيرة جدا بين الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف أرعبت ولي العهد محمد بن سلمان وجعلته يرتجف من الخوف فأمر باعتقالهما فورا في غاية الخطورة.. قناة “المسيرة” تقطع برامجها وتبث قبل قليل هذا الخبر العاجل والصادم للشرعية والتحالف!.. وطائرات التحالف تعجز عن فعل اي شيء ليست مصر ولا السعودية ولا اي دولة خليجية..دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم ..“قادرة على تدمير مدينة بأكملها” في ثوان معدودة ( تعرف على الدولة ) طبول الحرب تدق.. العالم أجمع يتأهب للمواجهة وحشد غير مسبوق عقب الإعلان رسميا عن وقوف أمريكا وراء فيروس “كورونا” رسميا..السعودية تباغت دول مجلس التعاون وتثير الرعب والهلع في نفوس الجميع وتكشف عن خطر ساحق اكثر تدميرا من فيروس كورونا القاتل الصين تقرع طبول الحرب وتتوعد بسحق الجيش الامريكي وتاديب الامريكان بطريقة قاسية لا ترحم...وتصدر البيان رقم"1 ".. (فيديو+ نص البيان) بعد ساعات من الزفاف: مصير مروع لـ‘‘عروس’’ في غرفة الفندق.. وحينما حضرت فرق الإسعاف كانت الصدمة.. شاهد نبتة رخيصة الثمن لكن فوائدها أغلى من الذهب.. تحميك من السرطان وضغط الدم والزهايمر والخرف (تناولها يوميًا) Advertisements رغد ابنة ‘‘صدام حسين’’ تباغت الجميع وتنشر فيديو صاعق عن فيروس ‘‘كورونا’’ القاتل ..شاهد بالفيديو ماذا قال صدام حسين عن هذا الفيروس المخيف (فيديو) منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال ! اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً.. صور صادمة عاجل وحصري.. خبر كارثي صعق الرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية..والرئيس هادي يجن جنونه ويصف هذا المسؤول الكبير بالخائن الاكبر ( صورة واسم الخائن ) منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف) وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب ) شاهد.. المنتج اليمني الاغلى من الذهب.. يتهافتون عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية.. (تعرف عليه) ردة فعل الملك كانت مرعبة ومزلزلة..شاهد بالفيديو كيف جن جنون الملك بعد ان شاهد زوجته تمارس الخيانة الزوجية فانتقم منها شر انتقام ( فيديو مخيف ) الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1) عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب وحسب المصادر ذاتها، فإن “الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها في أبوظبي من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير”. وأرجعت التقارير الإعلامية سبب هذا التطور، نقلا عن مسؤول مغربي لم تذكر اسمه، إلى موقف الإمارات التي لم تعين لحد الآن سفيرا لها في المغرب لمدة نحو عام. وقال الموقع إن السفارة في الرباط كانت تدار عبر فريق إداري بسيط ما اعتبره المغاربة إهــانة، ولم يرغبوا بتفويتها. من جانبه، قال موقع “برلمان كوم” المغربي المقرب من السلطات إن “العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام بعد سحب السفيرين”. وأضاف أن “العلاقات بين البلدين تمر بفتــور تعكــسه مؤشرات عديدة، على رأسها عدم توفر الإمارات على سفير في الرباط منذ أزيد من عام، وهو الأمر الذي عزز الأزمــة بينهما ودفع المغرب إلى سحب سفيره من أبوظبي”. ولفت إلى أن “أبو ظبي تنظر بعين الــر يبة للعلا قات الجيدة التي تربط المغرب وقطر الدولة المـحــا صرة من قبل السعودية والإمارات”. يشار إلى أن المغرب لديها علاقات جيدة مع تركيا وقطر وهي الدولة التي تتعـ.ـرض لحصـ.ـار من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين وذلك على خلفية اتهــام تلك الدول للدوحة بدعم الإرهــاب وهو ما تنفـ.ـيه قطر بشكل كامل.

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