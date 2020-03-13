شكرا لمتابعة خبر عن ليست مصر ولا السعودية ولا اي دولة خليجية..دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم ..“قادرة على تدمير مدينة بأكملها” في ثوان معدودة ( تعرف على الدولة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست مصر ولا السعودية ولا اي دولة خليجية..دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم ..“قادرة على تدمير مدينة بأكملها” في ثوان معدودة ( تعرف على الدولة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليست مصر ولا السعودية ولا اي دولة خليجية..دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم ..“قادرة على تدمير مدينة بأكملها” في ثوان معدودة ( تعرف على الدولة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.