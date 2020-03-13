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صنعاء - ياسمين الخيامي - محادثة خطيرة جدا بين الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف أرعبت ولي العهد محمد بن سلمان وجعلته يرتجف من الخوف فأمر باعتقالهما فورا

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فحوى حوارٍ دار بين الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف، والذي أرعب محمد بن سلمان، ولي العهد الحالي. وقالت الصحيفة في تقرير لها: “إن اعتقال الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، جاء بعد حوار دار بينهما حول هيئة البيعة، واعتبره محمد بن سلمان، محاولة لمنعه من الوصول إلى العرش”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد.. ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين!.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو) عاجل : مسلحي القبائل يحاصرون 4 كتائب للجيش الوطني في خط صافر ويقطعون الخط الدولي ويتقدمون صوب مدينة مأرب وطيران التحالف يتدخل لإنقاذ الموقف في تصعيد غير مسبوق: دولة عربية جديدة تفاجأ "الإمارات" بسحب سفيرها في " أبو ظبي " وافراغ سفارتها في الاخيرة.. تفاصيل محادثة خطيرة جدا بين الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف أرعبت ولي العهد محمد بن سلمان وجعلته يرتجف من الخوف فأمر باعتقالهما فورا في غاية الخطورة.. قناة “المسيرة” تقطع برامجها وتبث قبل قليل هذا الخبر العاجل والصادم للشرعية والتحالف!.. وطائرات التحالف تعجز عن فعل اي شيء ليست مصر ولا السعودية ولا اي دولة خليجية..دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم ..“قادرة على تدمير مدينة بأكملها” في ثوان معدودة ( تعرف على الدولة ) طبول الحرب تدق.. العالم أجمع يتأهب للمواجهة وحشد غير مسبوق عقب الإعلان رسميا عن وقوف أمريكا وراء فيروس “كورونا” رسميا..السعودية تباغت دول مجلس التعاون وتثير الرعب والهلع في نفوس الجميع وتكشف عن خطر ساحق اكثر تدميرا من فيروس كورونا القاتل الصين تقرع طبول الحرب وتتوعد بسحق الجيش الامريكي وتاديب الامريكان بطريقة قاسية لا ترحم...وتصدر البيان رقم"1 ".. (فيديو+ نص البيان) بعد ساعات من الزفاف: مصير مروع لـ‘‘عروس’’ في غرفة الفندق.. وحينما حضرت فرق الإسعاف كانت الصدمة.. شاهد نبتة رخيصة الثمن لكن فوائدها أغلى من الذهب.. تحميك من السرطان وضغط الدم والزهايمر والخرف (تناولها يوميًا) Advertisements رغد ابنة ‘‘صدام حسين’’ تباغت الجميع وتنشر فيديو صاعق عن فيروس ‘‘كورونا’’ القاتل ..شاهد بالفيديو ماذا قال صدام حسين عن هذا الفيروس المخيف (فيديو) منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال ! اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً.. صور صادمة عاجل وحصري.. خبر كارثي صعق الرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية..والرئيس هادي يجن جنونه ويصف هذا المسؤول الكبير بالخائن الاكبر ( صورة واسم الخائن ) منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف) وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب ) شاهد.. المنتج اليمني الاغلى من الذهب.. يتهافتون عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية.. (تعرف عليه) ردة فعل الملك كانت مرعبة ومزلزلة..شاهد بالفيديو كيف جن جنون الملك بعد ان شاهد زوجته تمارس الخيانة الزوجية فانتقم منها شر انتقام ( فيديو مخيف ) الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1) عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب وأشارت إلى أن حوار أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، نقل إلى الديوان الملكي السعودي، ووجّه “بن سلمان” بالقبض عليهما للتأكد من عملية نقل للسلطة حالة وفاة الملك سلمان.



هذه المحادثة أرعبت محمد بن سلمان

وأوضحت الصحيفة، أن الأميرين البارزين كانا يحاولان تعيين أحمد بن عبد العزيز، آخر أبناء الملك المؤسس؛ رئيسًا لمجلس البيعة، خاصة أن المجلس بدون رئيس الآن. وأردفت “الغارديان”: أنه “لو تم تعيين أحمد بن عبد العزيز رئيسًا لهيئة البيعة، فسيكون له تأثير على النقاشات داخل العائلة الحاكمة والنقاشات الدينية والقبلية، بشكل يفتح المجال أمام ترشيحات لقادة سعوديين جدد”. وأكدت الصحيفة، أن النقاشات بين الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، لم تخرج عن دائرة الكلام إلى خطة عمل أو تطوير خطة للإطاحة بولي العهد. وكان مجلس البيعة التابع للعائلة المالكة في السعودية “آل سعود” أداة مهمة في تسهيل تعيين محمد بن سلمان، وليًا للعهد عام 2017، وعزل ابن عمه محمد بن نايف.

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