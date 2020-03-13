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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ سلطان العرادة وقبائل مارب الشرسة يلقنون ابو علي الحاكم درسا قاسيا جعله يبكي من شدة القهر..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي

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