شاهد.. سما المصري تظهر بـ"مايوه مثير" يكشف اماكنها الحساسة (صورة فاضحة)

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عدن - ياسمين التهامي - واصلت الفنانة سما المصري، مسلسل إثارة الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور الحديثة، والتي ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة في "مايوه جريء" أظهر مفاتنها وقوامها الممشوق.

ونشرت سما مجموعة جديدة من الصور بمايوه أزرق مثير وانهارت عليها التعليقات ما بين معجب ومنتقد للإطلالة الجريئة.

جدير بالذكر، أن سما المصري اعتادت على إثارة الجدل من خلال صفحات السوشيال ميديا، وكانت قد أعلنت عن فيلم جديد يحمل اسم "لعنة المايوه".

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