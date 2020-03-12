شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الخميس 12 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 12 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

حريق في مخيم للنازحين بالخوخة يودي بحياة طفلة اليمنية تتعهد بإعادة الركاب من الهند وتناشد الحكومة دعمها ننشر رصد لأبرز إعتداءات الميليشيات على نقاط ضباط الإرتباط في الحديدة Advertisements غريفيث لمجلس الأمن: اليمن على مفترق طرق حرج ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الجمعة وملاحظة هامة للمسافرين إلى الهند عدن.. لقاء موسع يقر عدد من الإجراءات لمواجهة العشوائيات اللواء بن بريك يشيد بعمل إدارات المرأة والطفل في الإنتقالي الجنوبي رئيس الوزراء: إستهداف ضباط الإرتباط يضع مسار السلام أمام مفترق طرق الجيش يعلن عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد الحوثيين في الجوف السعيدي يدشن مشروع توزيع كسوة للنازحين واللاجئين في وادي حضرموت # غريفيث # وادي حضرموت # الحوثيين # الحديدة # الجوف # عدن # بن بريك # الخليج 365 # اللواء # الميليشيات # الإنتقالي # . # الهند # الجيش # المرأة # السلام # اليمنية # حريق # الجمعة # عملية عسكرية # الحكومة # رئيس الوزراء # ضباط # مخيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.