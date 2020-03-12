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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعلامي يمني يوجه رسالة للمغتربين اليمنيين في المملكة
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
وجه الإعلامي مصطفى محمد القطيبي، لرسالة لكل المغتربين الذين يتواجدون في إجازة لليمن (خروج وعودة) ويريدون العودة للسعودية وقال ليس أمامكم الا طريقتين فقط.
واشار ان الطريقتين هي العودة للمملكة عبر خطوط الطيران، او التواصل مع كفلائكم ليمددوا لكم تأشيرة الخروج والعودة وذلك بطريقة إلكترونية سهلة.
وتابع: "اما الدخول عبر منفذ الوديعة فإنه مغلق حتى إشعار آخر من الأشقاء في المملكة بسبب وباء الكورونا والإحتياطات الاحترازية بشأن ذلك، لكن أبشر وانتم في محافظاتكم ودون الحاجة للوصول للمنفذ".
واضاف: "ما حصلت عليه من معلومات بعد التواصل بمصدر مسؤول في منفذ الوديعة".
واختتم قائلا: "هذا للتوضيح للجميع بعد استفسار الكثير من المغتربين عن هذا الموضوع".
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