دولة عظمى : تدعو الى دعم البنك اليمني المركزي بمليار دولار بشكل عاجل

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن، السفيرة كارول بيرس، اليوم، ان النزاع في اليمن لا يمكن ان يسوى على ساحة القتال.

وقال كارول بيرس في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن: "علينا أن نتوصل الى مفاوضات واسعة النطاق من شأنها ان تحدث الفارق"، مضيفة: "والمملكة المتحدة تقول لكل الاطراف اليوم رجاء تحلوا بحسن النية والرجاء منكم المشاركة في هذه العملية واغتنموا هذه الفرصة واعملوا على ان تكون هذه السنة سنة انهاء النزاع في اليمن".

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وفيما يتعلق بالاعاقات التي تحول دون قيام لجنة اعادة الانتشار الاممية في الحديدة بأعمالها، قالت بيرس: "المملكة المتحدة تحث وتناشد كل الاطراف دعم جهود بعثة الامم المتحدة لانجاح اتفاق الحديدة".

واستدركت بالقول: "نثني على التزام عمان والسعودية ونحتاج الى حوار اكبر بين الاطراف لارساء الاستقرار ليس في اليمن ولكن في كل المنطقة".

الوصول الانساني؛ اعتقد ان رامش محق في إشارته إلى هذه المسألة بموجب القانون الدولي الانساني وارقام بشان الخسائر في صفوف لاطفال قد ارتفعت وهذا امر مخز للغاية اعتقد بانه كان هناك مؤشرات للتحسن في شمال اليمن ولكن علينا ان نبذل المزيد وندعو الحوثيين إلى الوفاء بالظروف التي اكدت عليها الاسرة الدولية فان اسوأ ازمة انسانية في العالم لا يمكن ان تتدهور اكثر وندعو المجتمع الدولي إلى رص الصفوف وتجاوز التحديات وفي مؤتمر بروكسل للتبرعات نرى بان هذه البادرة مفيدة وينبغي تنسيق الجهود من اجل الحد من الأثر الذي يحدث في حياة اليمنيين املحتاجين.

ودعت السفيرة البريطانية ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى تحييد قضية ناقلة "صافر" النفطية على البحر الاحمر، معتبرة إعاقة الحوثيين مخاطرة بحياة الاشخاص والبيئة، محذرة من كارثة ينبغي تلافيها بالتدابير اللازمة.

وعبرت السفيرة البريطانية عن قلقها حيال البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، داعية إلى دعم البنك بمبلغ مليار دولار وبشكل عاجل، مشددة في نفس الوقت على ضرورة المحافظة على استقرار العملة الوطنية ليتمكن اليمنيون من تحمل كلفة الغذاء والدواء.

وقالت السفيرة البريطانية: "نتطلع الى الحكومة اليمنية من اجل التعامل مع هذه المسألة بمخطط شفاف وسريع لطمأنة المانحين الذين يدعمون اليمن"، مضيفة: "ونحن نتجه إلى شفير الهاوية وبالتالي ينبغي ان نتصرف".