شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الامارات تحدد موقفها عقب منع السعودية لقيادات في الانتقالي من العودة الى العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد عسكري أمريكي شديد اللهجة بشأن ايران والحوثيين دولة عظمى : تدعو الى دعم البنك اليمني المركزي بمليار دولار بشكل عاجل ناطق الجيش يكشف اخر مستجدات المعارك المشتعلة في الجوف ونهم وصرواح (هذة تفاصيلها) في غاية الخطوره.. دقة ساعة الصفر والحرب تشتعل في الخليج.. اﻹمارات تتدخل للخط الحمر والمواجهة مع السعودية ضد روسيا ورفع درجة التأهب إلى أقصى درجة

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