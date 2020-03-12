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عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق باسم القوات المسلحة أن جماعة الحوثي تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة نفذها أبطال القوات المسلحة.

وأوضح العميد الركن عبده عبدالله مجلي، في تصريح لـ”صحيفة 26سبتمبر” أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة.

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وردنا الان : ناطق الجيش يكشف اخر مستجدات المعارك المشتعلة في الجوف ونهم وصرواح (هذة تفاصيلها)

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وأضاف “:أن العملية العسكرية جاءت رداً على تصعيد مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

وأكد العميد مجلي أن الجوف عصية على جماعة الحوثي وهناك التفاف شعبي واسع إلى جانب القوات المسلحة ورفض متزايد لتواجد جماعة الحوثي في أي من مناطق الجوف.

وأشار ناطق القوات المسلحة إلى انتهاكات وجرائم المليشيات الحوثية المتمردة التي تقوم بها في مناطق سيطرتها خصوصا في الحزم والغيل.

وأكد العميد مجلي أن المعركة هي معركة الشعب اليمني مع جماعة الحوثي، مشيرا إلى توجه القوات المسلحة مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق الجوف، موضحاً أن الجيش يسيطر على 85% من مساحة خب الشعف و75% من مساحة محافظة الجوف.

وتطرق ناطق القوات المسلحة للتقدمات التي يحرزها أبطال الجيش في نهم وصرواح.. مشيراً إلى أن الانتصارات في جبهتي نهم وصرواح متواصلة والتقدمات مستمرة في مختلف القطاعات.

وأكد العميد مجلي أن معنويات أبطال القوات المسلحة مرتفعة جداً، ومستعدين لخوض معركة استكمال التحرير، مثمناً اهتمام القيادة السياسية بأبطال القوات المسلحة.

وثمن العميد مجلي دور القبائل المساند للقوات المسلحة، ودورهم في حسم المعركة مع جماعة الحوثي التي عاثت في الأرض فساداً، وارتكبت الجرائم وانتهكت كل الحرمات.