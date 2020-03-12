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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:بثت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي خبراً صادماً لقوات الشرعية والتحالف العربي ..تفاصيل

بثت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي خبراً صادماً لقوات الشرعية والتحالف العربي بتمكن المليشيات من السيطرة على مطار صرواح والاقتراب أكثر من منافذ دخول محافظة مأرب بعد معارك دامية استمر لعدة ساعات صباح اليوم الخميس. قناة “المسيرة” تقطع برامجها

وقالت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي زعمت بتقدمها إلى محافظة مأرب وأنها أصبحت اليوم على مشارف المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الشرعية التي اضطرت إلى التراجع بعد التقدم السريع لمقاتليها. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ وأشارت المصادر إلى أن الحوثيون استطاعوا التقدم في مناطق عديدة بصرواح، وسيطروا على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة مأرب، كتبة البراء وطلعة الحمراء.

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