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عدن - ياسمين التهامي - فلكي يمني يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات..تفاصيل

توقع الفلكي اليمني محمد عياش هطول أمطار رعدية على عدة محافظات، بدءاً من منتصف الأسبوع القادم. وأكد في تدوينة على "فيسبوك" الخميس، بدء تهيؤ فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبليه في (صنعاء، عمران، حجة، المحويت، ريمه، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، تعز) إضافةً إلى بعض المناطق من السواحل والسهول الساحلية الجنوبية. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ وتوقع عياش بحسب مؤشرات الطقس إتساع رقعة الأمطار لتشمل مناطق واسعة من البلاد وذلك تدريجيا إعتباراً من الإثنين 16 مارس. وفي العادة تسقط الأمطار في اليمن في موسمين الأول خلال فصل الربيع ( مارس – أبريل)، والثاني في الصيف ( يوليو – أغسطس ) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع.

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