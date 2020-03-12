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عدن - ياسمين التهامي - حزب الإصلاح يدفع الفارين من الموت في أفريقيا للموت في اليمن..تفاصيل

شبوه-المساء برس| أكدت مصادر محلية بمحافظة شبوه قيام السلطات المحلية في المحافظة التي يسيطر عليها حزب الإصلاح بدفع الأفارقة الفارين من بلدانهم بسبب الجوع وانتشار الحروب والواصلين إلى اليمن لتكون حلقة وصل لهم مع المملكة العربية السعودية، أكدت المصادر أن حزب الإصلاح يدفع بهؤلاء للتجنيد الإجباري للاانخراط ضمن قوات الشرعية والإصلاح.

و أفادت المعلومات أن قوات أمنية في عاصمة محافظة شبوه عتق اعتقلت جميع اللاجئين الأفارقة في حي المستوطنة شرقي المدينة.

جديد اب برس​

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ومع تصاعد التوتر بين حزب الإصلاح والانتقالي الموالي للإمارات في المحافظة يتوقع ان يتم تدريب هؤلاء الأفارقة والزج بهم في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل.