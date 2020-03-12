شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهدد ميسي بالغياب عن الملاعب..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير صحفي إسباني، عن تهديد للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالغياب فترة عن الملاعب، بسبب فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للتواجد مع منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، سوف يخضع إلى الحجر الصحي.

جديد اب برس​

Advertisements

​

​

وكان ماتياس لامينز وزير السياحة والرياضة الأرجنتيني، قد صرح بأنه سيتم عزل أي شخص يأتي من الدول المُصابة بالفيروس لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن هذا القرار ينطبق على لاعبي كرة القدم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تحذير المواطنين، بأن أي شخص لا يمتثل لهذا الحجر الصحي سوف يعتبر مرتكبًا لجريمة، بتعريض الصحة العامة للخطر.

ومن المُقرر أن تستقبل الأرجنتين الإكوادور في 27 مارس/آذار الجاري، ثم بوليفيا يوم 31، في أول جولتين من التصفيات المؤهلة للمونديال.

يُذكر أن هناك العديد من المناقشات حول إمكانية تأجيل التصفيات، وفي انتظار القرار النهائي من اتحاد أمريكا الجنوبية، بشأن هذه الأزمة، حيث تُشير جميع الدلائل إلى التأجيل.