عليك بأكل #8235;10 جوزات يوميا.. لماذا؟

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عدن - ياسمين التهامي - عليك بأكل ‫10 جوزات يوميا.. لماذا؟

توصلت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن الجوز‬ ‫يحارب الكوليسترول الضار، الذي يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية‬ ‫والسكتات الدماغية.‬ ‫وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء التغذية بجامعة ميونيخ الألمانية، أنه‬ ‫يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال تناول حفنة من الجوز يوميا تقدر‬ ‫بنحو 45 غراما، ما يعادل ثماني إلى عشر حبات.‬ جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ ‫كما يتميز الجوز بفوائد صحية أخرى، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين بي ‫وفيتامين إي، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، التي‬ ‫تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية.‬

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