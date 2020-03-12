شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يمكن الوقوف قرب مصاب بكورونا قبل التقاط العدوى؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كم من الوقت يمكن الوقوف قرب مصاب بكورونا قبل التقاط العدوى؟

تعد المسافة الاجتماعية مفهوما بسيطا ولكنه مهم بشكل أساسي في ظل انتشار فيروس كورونا الحالي، خاصة عبر قطرات من السعال أو العطاس، لذا كلما زاد الاتصال بشخص مصاب زاد احتمال العدوى. ويمكن القول إن تقييد مقدار الوقت الذي تقضيه بجواز شخص مصاب بفيروس كورونا الجديد، جزء أساسي من التباعد الاجتماعي. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ وقالت الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، إن قضاء أكثر من 15 دقيقة في غضون مترين من الشخص المصاب، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالفيروس، لذا يُنصح بالابتعاد عن المصابين قدر الإمكان وعدم الاحتكاك بهم لمدة تتجاوز الفترة المذكورة. - لماذا يعد التباعد الاجتماعي مهما جدا؟

إذا التزم الجميع بهذا الإجراء، فيمكن إبطاء معدل انتشار العدوى في أي مجتمع، ما يخفف من الضغط على المستشفيات وكسب الوقت لتطوير لقاح وتدابير استجابة أخرى. - كيفية اكتشاف إصابة شخص معين بفيروس كورونا تتشابه أعراض المرض مع الأمراض الأخرى الأكثر شيوعا، مثل البرد والإنفلونزا، لذا ينبغي توخي الحذر من الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض مرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي. وتشمل الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا: السعال والحرارة المرتفعة وضيق التنفس. وبالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي، هناك تدابير يمكن تنفيذها لتخفيف فرص الإصابة، بما في ذلك غسل اليدين مدة 20 ثانية على الأقل وتغطية الأنف والفم عن العطاس أو السعال، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص، الذين ليست صحتهم على ما يرام. تجدر الإشارة إلى أن COVID-19 هو سلالة جديدة من فيروسات كورونا الشائعة في جميع أنحاء العالم، وتفشى لأول مرة في ووهان الصينية، ويُعتقد أنه نُقل من الخفافيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كم من الوقت يمكن الوقوف قرب مصاب بكورونا قبل التقاط العدوى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.