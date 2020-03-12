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عدن - ياسمين التهامي - عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتجاوز الـ1000 والإصابات ترتفع إلى 15113

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ1000، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15113 حالة. وقالت السلطات إنها تسجيل 189 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ عدد الوفايات في إيطاليا 1016.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ اليوم الخميس 15113 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 12462 مساء الأربعاء. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ إلى ذلك، أغلقت إيطاليا أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا 15113 حالة، فيما راح ضحيته 1016 شخصا إلى حد الآن. وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أعرب عن أمله في أن يتغير تعامل أوروبا مع وباء كورونا المستجد، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا". وأضاف دي مايو أن "أوروبا ستشهد التغيير شيئا فشيئا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

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