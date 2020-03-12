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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لاعب ريال مدريد السابق ينفذ حركة "كاراتيه هوليودية" على أحد خصومه (فيديو)

قام التوغولي إيمانويل أديبايور لاعب أولمبيا الباراغوياني حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا، بركل أحد منافسيه على طريقة أفلام الكاراتيه خلال مباراة فريقه أمس ضمن كأس الليبرتادوريس. وفي الدقيقة 72 من مباراة أولمبيا وضيفه ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني فجر اليوم، تدخل أديبايور على أحد خصومه بشكل عنيف للغاية حيث قام بركله بحركة كاراتيه غالبا ما نشاهدها في الأفلام، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء مباشرة بوجه اللاعب التوغولي.

ولحسن حظ أديبايور البالغ 36 عاما فاز فريقه في اللقاء بنتيجة 2-1 رغم لعبه لـ20 دقيقة بنقص عددي. جديد اب برس​ Advertisements ​ ​ ولعب أديبايور للعديد من الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام الإنجليزية. وانتقل أديبايور مطلع هذا الموسم إلى أولمبيا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي قيصري سبور التركي الصيف الماضي.

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