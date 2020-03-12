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عدن - ياسمين التهامي - عربية وعالمية في 7 دول حول العالم.. إصابة ووفاة مسؤولين ومشاهير بفيروس كورونا الجديد

بالتزامن مع انتشار فیروس كورونا حول العالم، أعلن

مسؤولون كبار ومشاھیر، إصابتھم المؤكدة بكورونا، من

بینھم وزیرة الصحة البریطانیة ووزیر الثقافة الفرنسي،

بالإضافة إلى مسؤولین إیطالیین وإیرانیین. وأعلنت وزیرة

الصحة البریطانیة «نادین دوریس»، مساء أمس الثلاثاء،

إصابتھا المؤكدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید -19،«

فیما قابلت المئات من الناس في البرلمان الأسبوع الماضي،

وحضرت حفل استقبال مع رئیس الوزراء بوریس

جونسون.

إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس

كورونا

وقالت صحیفة التایمز البریطانیة، إن الوزیرة معزولة حالیا

وتتعافى، في الوقت الذي أعلنت فیھ بریطانیا وفاة ستة

أشخاص؛ بسبب فیروس كورونا، وارتفاع عدد حالات

الإصابة المؤكدة بفیروس كورونا إلى 373 ً شخصا

الفرنسي «فرانك ریستیر» بفیروس كورونا المستجد، لكنھا

أوضحت أن الوزیر في حالة جیدة، وبالتزامن أعلنت فرنسا

ارتفاع عدد وفیات الحالات المصابة بفیروس كورونا إلى

ا لوكالة الأنباء

25 حالة ونحو 1412 إصابة مؤكدة، وفقً

الفرنسیة.

إصابة القائد العام للقوات المسلحة

البولندية بفيروس كورونا

وعلى نفس المنوال، أعلنت بولندا إصابة القائد العام للقوات

المسلحة البولندیة الجنرال «اروسلاف میكا» بفیروس

كورونا الجدید، عقب عودتھ من اجتماع عسكري في

ألمانیا، ووضعت السلطات المرافقون للجنرال في الحجر

الصحي، بینما ألغت السلطات جمیع الفعالیات، التي تتخللھا

تجمعات كبیرة.

إصابة مسؤولين كبار في إيطاليا

بفيروس كورونا

فیما أعلنت الحكومیة الإیطالیة، الأحد الماضي، إصابة

«ألبرتو سیریو» رئیس إقلیم «بییمونتي» بفیروس

كورونا، لیصبح بذلك ثاني رئیس إقلیم یصاب بالمرض

خلال 24 ساعة فقط. وقبل الإعلان عن إصابة رئیس أكثر

المناطق ً تضررا في إیطالیا، أعلن زعیم الحزب

الدیمقراطي الحاكم «نیكولا زینجاریتي» إصابتھ بفیروس

كورونا، بشكل مؤكد، فیما وصلت أعداد الوفیات، مساء

أمس الثلاثاء في إیطالیا، إلى 631 حالة وإصابة نحو

10149 ً شخصا.

حسن شیخ الإسلام، مساء الخمیس الماضي، جراء إصابتھ

بفیروس كورونا، ً فضلا عن إصابة ٍ عدد من المسؤولین

الإیرانیین بالفیروس، بینھم نائبة الرئیس معصومة ابتكار،

ونائب وزیر الصحة إیراج حریرشي وآیة الله العظمى

موسى الشبیري الزنجاني، الذي یعد من كبار المراجع

الدینیة، وفق شبكة «سكاي نیوز».

على صعید المشاھیر، أعلن «فانغیلیس ماریناكیس» مالك

نادي أولمبیاكوس متصدر ترتیب الدوري الیوناني لكرة

القدم، أمس الثلاثاء، إصابتھ بفیروس كورونا المستجد، لكن

حالتھ مستقرة وجیدة. وفي لبنان، أعلنت لجین عضاضة،

أرملة الملیاردیر السعودي ولید الجفالي، إصابتھا بفیروس

كورونا الجدید عقب عودتھا من لندن، وتم نقلھا إلى

مستشفى رفیق الحریري الجامعي، من أجل الخضوع

للحجر الصحي بعدما شعرت بالإعیاء الشدید وارتفعت

ا لھیئة الإذاعة البریطانیة «بي بي

درجة حرارتھا. ووفقً

سي»، تجاوز عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفیروس

كورونا حول العالم، أكثر من 4 آلاف شخص، في ظل

انتشار الفیروس في أكثر من 100 دولة.

جديد اب برس​

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