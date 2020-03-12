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عدن - ياسمين التهامي - كورونا المؤكدة بالمملكة حتى الآن 45 حالة تفاصيل بئسماء ومناطق الاصابة
أكد متحدث وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي حالات #كورونا المؤكدة حتى الآن بالمملكة 45 حالة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن هناك جهوداً استباقية لمختلف الجهات للتعامل مع الفيروس.
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وقال: جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي، وتحت الرعاية المركزة، وإجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص.
وتابع: إجمالي المخالطين للحالات المصابة بلغ 2500 شخص حتى الآن، وسعداء بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية وتخضع للحجر الصحي.
وأضاف متحدث "الصحة": الكمامات فقط تُستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جداً لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.
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