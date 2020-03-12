شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان ضخم وسام يهاجم زوجين بشراسة وعندما كاد أن يقضي عليهما حدثت مفاجأة لم تكن بالحسبان وقلبت الأمور ..شاهد ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة فريدة من نوعها، أنفق زوجان من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية مبلغًا يصل إلى نحو 50 ألف دولار من أجل "استنساخ" كلبهما الأليف، الذي كان يُطلق عليه اسم "مارلي".

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وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الزوجين "أليسيا" و"ديفيد تشيهارت"، وهما من مدينة "إسكونديدو" في "كاليفورنيا"، قررا اتخاذ هذه الخطوة عقب تشخيص إصابة الكلب "مارلي" بمرض السرطان، وقد توفي منذ خمسة أعوام.



واشار التقرير إلى أن الكلب سبق أن أنقذ حياة الزوجين بعد أن نبههما إلى وجود ثعبان سام خلال نزهة عائلية، في الوقت الذي كانت فيه الزوجة حامًلا في الشهور الأولى.



ومن الواضح أن الزوجين لم يتمكنا من تحمل فكرة فقدان "مارلي" بعد أن أمضى حوالي 12 عامًا برفقة العائلة، ولذلك قررا استنساحه عن طريق الاستعانة بشركة تحمل اسم "ViaGen Pets"، والتي تستخدم نفس التكنولوجيا التي تم تطبيقها لاستنساخ النعجة "دوللي" في عام 1997.



وأطلق الزوجان على الكلب المستنسخ اسم "زيجي"، وهما يقولان إنه يتمتع بنفس صفات الكلب "مارلي" ويشبهه بشكل ملحوظ، كما يحب نفس الألعاب التي كان الأخير يفضلها.

