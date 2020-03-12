شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "التنين" يحول نهار مصر إلى ليل ويتسبب بخسائر بشرية ومادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضربت أمطار رعدية وسيول القاهرة وعددا من المحافظات المصرية، الخميس، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية، في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية وأحد المطارات والخط الأول من مترو الأنفاق، وفقا لمسؤولين.

وتتعرض مصر لعاصفة قوية، أطلق عليها اسم "التنين"، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي من جراء تلاقي رياح ساخنة قادمة من ليبيا، مع رياح باردة قادمة من أوروبا. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تم تداول صور لطرق غمرتها المياه، وأخرى تظهر فيها بعض المدن وقد تحول فيها النهار إلى ليل، لاسيما في مدينتي الشروق ومدينتي شرق القاهرة.

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وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن موجة الطقس التي تشهدها مصر تسببت في غلق عدد من الطرق الرئيسية، وانهيار عدد من المنازل، ووفاة طفلة إثر سقوط شجرة عليها.

كما تعرض فني للصعق بالكهرباء، بينما كان يحاول إصلاح عمود إنارة عقب انقطاع التيار الكهربائي من جراء الأمطار، وانهار 29 برجا كهربائيا في محافظة الوادي الجديدة (غرب البلاد)، وفقا للوزير.

وأغلقت السلطات، الخميس، مطار الأقصر الدولي، المرفأ الرئيس للسائحين، إضافة إلى ميناء الإسكندرية وميناء شرم الشيخ على البحر الأحمر، كما علقت خدمات البواخر النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان. كما أفادت شركة مترو الأنفاق، في بيان، بتوقف حركة القطارات بالخط الأول نظرا للأحوال الجوية.

وأضاف وزير التنمية المحلية "تم غلق عدد من الطرق الرئيسية خاصة في الصعيد مثل طريق قنا القصير وطريق قفط بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي حجبت الرؤية".

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الري والموارد المائية تخفيض منسوب المياه في الترع والمصارف إلى أقصى درجة لاستيعاب مياه الأمطار، بالإضافة لمراقبة وتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المياه.