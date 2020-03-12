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صنعاء - ياسمين الخيامي - منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال !

أعادت قاضية الزواج من زوجها السابق من دون علمه وموافقته، انتقاما منه لتمنعه من الزواج بامرأة أخرى. وحسب موقع “اوديتي سينتر الإخباري”، القاضية البالغة من العمر 58 عامًا، تعمل في وظيفة حكومية رفيعة في فرنسا. كما كانت تعمل كمستشار قانوني لأحد الوزراء، حيث تعرف زوجها على شقيقة الوزير، وترك زوجته لأجل الزواج منها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: رغد ابنة ‘‘صدام حسين’’ تباغت الجميع وتنشر فيديو صاعق عن فيروس ‘‘كورونا’’ القاتل ..شاهد بالفيديو ماذا قال صدام حسين عن هذا الفيروس المخيف (فيديو) منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال ! اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً.. صور صادمة عاجل وحصري.. خبر كارثي صعق الرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية..والرئيس هادي يجن جنونه ويصف هذا المسؤول الكبير بالخائن الاكبر ( صورة واسم الخائن ) Advertisements منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف) وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب ) شاهد.. المنتج اليمني الاغلى من الذهب.. يتهافتون عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية.. (تعرف عليه) ردة فعل الملك كانت مرعبة ومزلزلة..شاهد بالفيديو كيف جن جنون الملك بعد ان شاهد زوجته تمارس الخيانة الزوجية فانتقم منها شر انتقام ( فيديو مخيف ) الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1) عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب وزوّرت القاضية الأوراق والهويات اللازمة مع رجل شاركها في الجريمة، وتظاهر بأنه طليقها ويرغب بإعادة الزواج منها، لإتمام الأوراق الرسمية.



قاضية تنتقم من زوجها بطريقة خبيثة

وبعدما علم الزوج بتزييف زواجه من طليقته، أخطر السلطات، التي بدورها بدأت التحقيق في الحادث. وألقت الشرطة القبض على القاضية والرجل الذي انتحل صفة زوجها السابق، وابنتها؛ لمشاركتهما في تنفيذ الخطة، حيث تم إطلاق سراحهم فيما بعد، ووضعوا تحت الرقابة. ووجهت النيابة للقاضية عدة تهم حول التزوير، ومنها التزوير في الكتابة والحصول على وثائق رسمية مزيفة. ومن المقرر أن تواجه القاضية عند محاكمتها عقوبة السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو ”170 ألف دولار“.

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