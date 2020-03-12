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صنعاء - ياسمين الخيامي - اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك

هل تعلم أن هناك أطعمة تأكلها كل يوم، لكنها خطيرة إلى درجة أنها قد تساهم بقتلك تدريجيا؟، إذ حذر خبراء تغذية من أن معظم الناس يتناولون هذه الأطعمة بشكل شبه يومي، وبعضهم مدمن عليها، دون أن يعوا تأثيراتها المدمرة. نستعرض هنا 10 أطعمة فقط، من بين مجموعة واسعة، لها تأثير خطير على الإنسان على المدى المتوسط والطويل، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي"، الاثنين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: رغد ابنة ‘‘صدام حسين’’ تباغت الجميع وتنشر فيديو صاعق عن فيروس ‘‘كورونا’’ القاتل ..شاهد بالفيديو ماذا قال صدام حسين عن هذا الفيروس المخيف (فيديو) منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال ! اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً.. صور صادمة عاجل وحصري.. خبر كارثي صعق الرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية..والرئيس هادي يجن جنونه ويصف هذا المسؤول الكبير بالخائن الاكبر ( صورة واسم الخائن ) منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف) Advertisements وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب ) شاهد.. المنتج اليمني الاغلى من الذهب.. يتهافتون عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية.. (تعرف عليه) ردة فعل الملك كانت مرعبة ومزلزلة..شاهد بالفيديو كيف جن جنون الملك بعد ان شاهد زوجته تمارس الخيانة الزوجية فانتقم منها شر انتقام ( فيديو مخيف ) الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1) عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب الصلصة المعلبة صلصة الطماطم المعلبة مصدر خفي للسكر، وقد لا يخطر في بالك أنها قد تكون سببا في السمنة والسكري وأمراض القلب وحتى تسوس الأسنان. ولتجنب هذه المشكلات ينصح بالطماطم الطازجة لصنع الصلصة. الصودا المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الصودا هي واحدة من أسوأ أعداء الجسم، إذ إن مستويات السكر فيها عالية بشكل لا يصدق، فضلا عن الأصباغ الغذائية والمواد الحافظة، التي تضر بالإنسان على المدى الطويل. الملح الملح يلعب دورا كبيرا في تنظيم ضغط الدم بالجسم، لكن إذا كنت تأكل الكثير منه، فسوف يكون سببا لارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. السكر السكر يرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويعزز فرص إنتاج الدهون بالجسم، مما يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. وينصح الأطباء بتجنب السكر قدر الإمكان لتقليل خطر الإصابة بالسكري والسرطان والسمنة. عن سكاي نيوز

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