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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبول الحرب تقرع وكارثة قد تقضي على كل دول الخليح..اﻹمارات تدخل خط المواجهة مع السعودية ضد هذه الدولة القوية والمرعبة ( ليست تركيا ولا ايران )

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