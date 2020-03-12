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صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف)

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