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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب )

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك حفاظا على سلامة المصلين وللحد من انتشار فيروس «كورونا». حيث شدد الدكتور محمد بن سعيد، وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، من خلال تعميم موجه لفروع الوزارة بالمناطق، اليوم الخميس، على ضرورة النظر في الجوامع التي تشهد ازدحاما كبيرا وقت صلاة الجمعة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: رغد ابنة ‘‘صدام حسين’’ تباغت الجميع وتنشر فيديو صاعق عن فيروس ‘‘كورونا’’ القاتل ..شاهد بالفيديو ماذا قال صدام حسين عن هذا الفيروس المخيف (فيديو) منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال ! اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً.. صور صادمة Advertisements عاجل وحصري.. خبر كارثي صعق الرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية..والرئيس هادي يجن جنونه ويصف هذا المسؤول الكبير بالخائن الاكبر ( صورة واسم الخائن ) منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف) وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب ) شاهد.. المنتج اليمني الاغلى من الذهب.. يتهافتون عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية.. (تعرف عليه) ردة فعل الملك كانت مرعبة ومزلزلة..شاهد بالفيديو كيف جن جنون الملك بعد ان شاهد زوجته تمارس الخيانة الزوجية فانتقم منها شر انتقام ( فيديو مخيف ) الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1) عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب وأكد بن سعيد على ضرورة تحديد المساجد المهيأة التي يمكن أن تقام فيها صلاة الجمعة والرفع بها إلى الوكالة لأخذ الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها.

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