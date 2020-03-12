شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ...الخارجية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عبرت وزارة الخارجية عن حرص حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ (اتفاق الرياض) تحقيقاً لغاياته وأهدافه والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الارهاب بكافة أشكاله، وتعمل المملكة انطلاقاً من ذلك على انشاء مشاريع تنموية مختلفة وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات ، امتداداً للدعم الذي لم تتوان المملكة في تقديمه واستمراراً للعناية بالشعب اليمني الشقيق.

وتدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لاتخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

رغد ابنة ‘‘صدام حسين’’ تباغت الجميع وتنشر فيديو صاعق عن فيروس ‘‘كورونا’’ القاتل ..شاهد بالفيديو ماذا قال صدام حسين عن هذا الفيروس المخيف (فيديو)

منعته من الزواج بامرأة أخرى .. “قاضية” تنتقم من زوجها بطريقة لا تخطر على البال !

اياك ان تتناول هذه الأطعمة كل يوم وخاصة على الريق لأنها قاتل بطيء وقد تقضي عليك وعلى كل افراد اسرتك ..ابتعد عنها ولا تقترب منها وريح راسك

لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً.. صور صادمة

Advertisements

عاجل وحصري.. خبر كارثي صعق الرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية..والرئيس هادي يجن جنونه ويصف هذا المسؤول الكبير بالخائن الاكبر ( صورة واسم الخائن )

منظمة الصحة العالمية تثير جنون العالم وترعب سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا هذا الأمر الكارثي والمزلزل عن فيروس كورونا القاتل ( نص الاعلان المخيف)

وردنا قبل لحظات ...السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن هذا الامر الخطير جدا عن صلاة يوم غدا الجمعة ( تحذير مرعب )

شاهد.. المنتج اليمني الاغلى من الذهب.. يتهافتون عليه أمراء وملوك الخليج وحتى الأميرات والملكات بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية.. (تعرف عليه)

ردة فعل الملك كانت مرعبة ومزلزلة..شاهد بالفيديو كيف جن جنون الملك بعد ان شاهد زوجته تمارس الخيانة الزوجية فانتقم منها شر انتقام ( فيديو مخيف )

الرئيس هادي يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي ويتخذ قرار تاريخي سيقلب الامور راسا على عقب..والسعودية والامارات تلتزمان الصمت بعد صدور البيان رقم (1)

عيدروس الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويصف القوات السعودية بانها قوات محتلة وسيتم سحلها في الشوارع ودفن جنودها احياء في ارض الجنوب