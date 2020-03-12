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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعيدي يدشن مشروع توزيع كسوة للنازحين واللاجئين في وادي حضرموت
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي اليوم بسيئون مشروع توزيع كسوة للنازحين واللاجئين بوادي حضرموت بدعم و تمويل من مركز تنمية المجتمع والاسر المنتجة بسيئون التابع لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وتنفيذ مؤسسة امل للتنمية .
و استمع الوكيل السعيدي من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام الى شرح عن المشروع الذي يتضمن ألف كسوة تم تجهيزها و اعدادها محليا من العاملات بمركز تنمية المجتمع والاسر المنتجة .
وثمن الوكيل السعيدي اللفتة الطيبة من العاملين بالمركز تجاه اخوانهم ضيوف حضرموت و التي تجسد الروح الاخوية والترابط المجتمعي بين ابناء الوطن .
بدوره اوضح الدكتور عبدالله باجهام ان المشروع الذي يأتي تزامنا مع الاحتفال بعيدي الام و المرأة خلال شهر مارس يهدف الى تخفيف عبء الظروف المعيشية للنازحين من مناطق الصراع .
وفي نفس السياق تفقد الوكيل السعيدي والدكتور باجهام مخيم النازحين بسيئون ، مستمعا لهمومهم وابرز الاحتياجات الاساسية التي توفر العيش الكريم ، داعيا المنظمات الدولية والمانحة ومنظمات المجتمع المدني الى التدخل العاجل لتوفير متطلبات المخيم الخدمية والانسانية .
ووجه وكيل المحافظة المساعد وحدة النازحين والجهات ذات العلاقة للقيام بدورها في حصر النازحين بالمخيم و الرفع بأوليات احتياجاتهم وفتح قنوات تواصل مع الجهات المانحة .
رافقهم في التدشين المدير التنفيذي لمؤسسة امل سامي عويض و مندوبة الوحدة بمديرية سيئون نادية الفخري.
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