شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الانتقالي ينقلب على التحالف ويبدأ اول تحرك عسكري ضد فهد بن تركي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شفت مصادر صحفية مقربة من ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ادوات الامارات في جنوب اليمن ، ان التحالف العربي رفض اعطاء الاذن لرحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية القدوم من عمان إلى عدن وذلك بسبب تواجد قيادات من الانتقالي ومدير امن عدن المقال شلال شايع على متنها.

ووفقاً لصحف تابعة للمجلس، فقد رفضت قيادة التحالف العربي ” السعودية ” اعطاء الاذن لرحلة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة من العاصمة الاردنية عمان الى عدن بسبب وجود قيادة الانتقالي ضمن الرحلة.

وهاجم مصدر في ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً قيادات التحالف “السعودية” واعتبر ما حدث تصرف مرفوض وغير مفهوم من الاشقاء في السعودية .

كما استنكر ناشطون يتبعون المجلس هذا المنع محرضين على تصعيد شعبي لعدم احترامه شركائه على الأرض بحسب وصفهم.

الناشطون الممولين من الامارات هاجموا قائد القوات المشتركة في التحالف العربي فهد بن تركي وحملوه مسؤلية وقالوا انه تسبب في رفض التواجد السعودي في عدن وهددوا بالتصعيد الشعبي حفاظا على ما اسموه تضحياتهم التي لم تقدرها قيادة التحالف وتعاملت معها باستخفاف ..

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