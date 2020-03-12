شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هاني بن بريك يفاجئ الجميع ويعلن عن نية تسليم السعودية الجنوب العربي لهذه الجهة والسفير السعودي يرد والرئيس هادي والجنرال علي محسن يدخلان على الخط..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا لدعم الشرعية في اليمن، لن تسلم الجنوب لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، أو تنظيم الإخوان الموالي لقطر وتركيا، فيما أكد سفير الرياض محمد آل الجابر على أن قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحظى بالاحترام والتقدير في المملكة وعلى كافة المستويات.

وقال بن بريك في تغريدة على تويتر: “تذكروا سقطت صنعاء، حوصر هادي، قدم استقالته، فر علي محسن بثيابه أو بثياب غيره، سقطت الفرقة الأولى مدرع أكثر من20 لواء وتتابع السقوط، فر هادي لعدن وسحب الاستقالة، زحف الحوثي إلى عدن، فر هادي وصمدت عدن، وقالت السعودية عدن خط أحمر وانطلقت عاصفة الحزم”.. مؤكدا “لن تسلم السعودية الجنوب للحوثي أو الإخونج”.

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من جانبه أكد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل الجابر على أن قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحظى بالاحترام والتقدير في المملكة وعلى كافة المستويات”.

وقال آل الجابر “إن بلاده تعمل وبكل ما يمكن من جهود مع طرفي اتفاق الرياض لتنفيذه من أجل تحقيق ودعم الأمن والاستقرار والتنمية”.